 Менеджер Мак-Грегора: Конор планує повернутися у бокс | ММА | Champion.com.ua
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Менеджер Мак-Грегора: Конор планує повернутися у бокс

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Спочатку ірландець проведе бій в ММА
Менеджер Мак-Грегора: Конор планує повернутися у бокс
#Мак-Грегор

Джерело - MMA Junkie.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегормає намір провести поєдинок за правилами ММА, а потім повернутися і у бокс.

Про це заявив менеджербійця Оді Аттар.

"Мені здається, що Конор спершу планує провести бій за правилами ММА. Але і бокс, звичайно, теж входить в його плани. Однак, я вважаю, що у першу чергу Мак-Грегор думає про ММА. Хто може стати його суперником? Можливо, Джастін Гейджи, Тоні Фергюсон або хтось ще. Це залежить від того, як все складеться і де Конор захоче битися.

У будь-якому випадку, я думаю, що всі фанати побачать поєдинок Конора, неважливо, з ким він буде. Мак-Грегор точно з кимось зустрінеться", - зазначив Аттар.

Раніше, Мак-Грегор кинув виклик Гейджи.

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