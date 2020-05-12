Олійник - про заборону уряду показувати бій: Кому вони зробили гірше? Це дебілізм

Заборона уряду України показувати бій за участі російського бійця ММА Олексія Олійника є маразмом.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я не можу сформулювати свої думки, але кому вони зробили гірше? Мені, людині, якій заборонений в'їзд в Україну, або тим людям, які хотіли подивитися UFC і повболівати за свого співвітчизника. Я не розриваю своїх відносин із Україною, я не кажу, що я не з України, що я там не народився. Кому вони зробили гірше - мені, країні або уболівальникам, - здається, що тут відповідь очевидна.

Емоційно я можу говорити, але сенсу не бачу. Маразм міцнішає у хлопців, нехай він міцнішає далі. Вони йдуть в певному напрямку, і цей напрямок дуже нелюдський і неправильний, спрямований не на свободу думки і на свободу чогось. Спорт завжди був поза політикою. На жаль, в останні роки багато хто починає використовувати всякі Євробачення, змагання та інше як інструменти для того, щоб комусь зробити боляче, когось образити. Сучасне суспільство говорить: "Ви повинні бути толерантні до всіх, незалежно від кольору шкіри, віросповідання, думок, статі, віку і так далі". Це з одного боку. А з іншого, тільки щось не те, що їм подобається, вони забороняють. Навіть нормальні речі. Це дебілізм", - зазначив Олійник.