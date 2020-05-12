Хабіб жорстко відповів на образи від Мак-Грегора: Ти забув, як я тебе вирубував?

Чинний чемпіон UFC у легкій ваговій категорії росіянин Хабіб Нурмагомедов нагадав ексчемпіону Конору Мак-Грегору про перемогу над ним.

Про це написав росіянин.

"Обійняти ноги? Ти забув, як я тебе вирубував, або ти пишеш в "Твіттері" п'яним? Я повністю знищив тебе в бою - в ударній техніці, в боротьбі, змусив тебе хапати повітря руками, і в кінці ти здався. Ну і останнє, не забудь свої слова: "Це тільки бізнес", - написав Хабіб.