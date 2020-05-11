Бій чемпіона промоушена в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова (28-0) і тимчасового чемпіона Джастіна Гейджи (22-2) може відбутися вже влітку.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Так, Хабіб затвітив, що готовий битися вже цього літа. Так що на наступному тижні ми повернемося додому в Лас-Вегас і зрозуміємо, що робити далі.

Але промоушен зробить все, щоб цей бій відбувся якомога швидше", - зазначив Вайт.