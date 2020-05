Чемпіон напівважкої ваги UFC Джон Джонс (26-1) поставив під сумнів правдивість слів про завершення кар'єри володаря поясу у найлегшому дивізіоні Генрі Сехудо (16-2).

Про це заявив сам Джонс.

Somebody’s looking for that new contract, no way he’s retiring