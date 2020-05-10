Джерело - mmajunkie.com.
Від рефері бою Домінік Крус - Генрі Сехудо на турнірі UFC 249 Кіта Пітерсона пахло сигаретами і алкоголем.
Про це заявив колишній чемпіон UFC Крус.
"Це була передчасна зупинка бою - 100 відсотків. Я хотів, щоб рефері були відповідальними за свої дії. Від цього хлопця пахло сигаретами і алкоголем. Я хочу, щоб його протестували на допінг.
Ще коли Пітерсона призначили на наш бій, я хотів щоб його замінили", - сказав Крус.
Нагадаємо, що Сехудо переміг Круса достроково у другому раунді.
Відзначимо, що після цього поєдинку Генрі Сехудо оголосив про завершення кар'єри.