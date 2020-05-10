 Колишній чемпіон UFC - про роботу рефері: Від нього пахло алкоголем | ММА | Champion.com.ua
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Колишній чемпіон UFC - про роботу рефері: Від нього пахло алкоголем

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Боєць звинуватив рефері у некваліфікованій роботі
Колишній чемпіон UFC - про роботу рефері: Від нього пахло алкоголем
#Сехудо, #Крус

Джерело - mmajunkie.com.

Від рефері бою Домінік Крус - Генрі Сехудо на турнірі UFC 249 Кіта Пітерсона пахло сигаретами і алкоголем.

Про це заявив колишній чемпіон UFC Крус.

"Це була передчасна зупинка бою - 100 відсотків. Я хотів, щоб рефері були відповідальними за свої дії. Від цього хлопця пахло сигаретами і алкоголем. Я хочу, щоб його протестували на допінг.

Ще коли Пітерсона призначили на наш бій, я хотів щоб його замінили", - сказав Крус.

Нагадаємо, що Сехудо переміг Круса достроково у другому раунді.

Відзначимо, що після цього поєдинку Генрі Сехудо оголосив про завершення кар'єри.

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