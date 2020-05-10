Гейджи: Я щасливий представляти США у бою проти Хабіба

31-річний американський боєць ММА Джастін Гейджи у бою з 36-річним американцем Тоні Фергюсоном у межах турніру UFC 249 був готовий померти.

Про це заявив сам боєць.

"Обидва рази я програв, тому що б занадто самовпевнений, мені було дуже весело. А на такому рівні не можна цього робити. Я б'юся з найкращими в світі. Зараз найкращий в світі - це Хабіб. Я з чотирьох років готувався до подібних викликів. І я щасливий представляти Сполучені Штати Америки проти дагестанця, найкращого російського бійця. Його рекорд 28-0. І зараз це єдиний виклик, який мені цікавий.

Коли рефері зупинив бій... Я співчуваю Фергюсону, тому що на його місці я був би дуже злий. Я виходжу битися до смерті. Я був готовий померти сьогодні", - сказав Гейджи.