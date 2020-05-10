 Сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй | Шахи | Champion.com.ua
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Сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй

Сьогодні 13:34 281 0
Сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй
#Музичук

Джерело - Спортивний комітет України.

Ганна та Марія Музичук не змогли потрапити до Суперфіналу командного онлайн-турніру Кубка Націй.

Марія, яка виступала за збірну Решти світу, у 9 турі програла росіянці Ользі Гирі — 0:1. Загальний рахунок — 2:2. Збірна Європи, яку представляла Ганна в 9 турі зіграла внічию зі збірною США. Власне кажучи, ця гра й вирішила долю другого місця, а разом з ним і місця в Суперфіналі. Ганна, ані в 9-му, ані в 10-му турі участі не брала.

У 10 турі між собою зійшлися команди наших шахісток — збірна Європи та збірна Решту світу. Гра завершилася внічию — 2:2.

Таким чином, збірна Європи з Ганною Музичук набрала 13 очок. Така ж кількість залікових балів в американців, які випередили європейців за додатковими показниками. Збірна Решти світу з Марією посіла останню 6 сходинку. Зазначимо, що українка не виграла жодного матчу на турнірі.

Суперниками американців у Суперфіналі стане збірна Китаю, яка впевнено виграла попередній етап, набравши 17 очок. Суперфінал відбудеться сьогодні, 10 травня.

Призовий фонд турніру складає $ 180 тисяч. При цьому кожна команда тільки за участь отримає $ 24 000.

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