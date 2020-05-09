Збірна Європи з Музичук поділила очки з Індією на Кубку націй

Сестри Музичук свої матчі звели внічию

На Онлайн Кубку націй з шахів відбулися партії восьмого туру командного турніру.

Про це повідомляє Укрінформ.

Збірна Європи з рахунком 2:2 розійшлася миром з командою Індії (українка Анна Музичук чорними фігурами зіграла внічию з Хампі Конеру), а збірна США завдала поразки команді Решти світу (3:1), за яку виступає молодша сестра Анни - Марія Музичук (нічия чорними з Іриною Круш).

У матчі Китай - Росія виграли представники Піднебесної - 2,5:1,5.

Турнірне становище: Китай - 15 очок, США - 11, Європа - 10, Індія - 5, Росія - 5, Інший світ - 2.

Відзначимо, що у турнірі беруть участь шість команд: Європи, США, Китаю, Індії, Росії та збірна решти світу. Україну представлять сестри Анна і Марія Музичук, причому Анна Музичук виступає за збірну Європи, а Марія грає за команду Решти світу.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ.