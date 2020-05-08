Лігу націй з волейболу скасували через коронавірус

Черговий турнір перенесли через пандемію коронавірусу

Рада Міжнародної федерації волейболу (FIVB) вирішила через пандемію коронавірусу скасувати розіграш Ліги націй-2020.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Раніше з урахуванням перенесення Олімпійських ігор в Токіо на 2021 рік і відсутності в цьому році інших волейбольних турнірів FIVB хотіла провести Лігу націй, щоб виконати зобов'язання перед спонсорами. Але тривожна ситуація з коронавірусом в ряді країн, які мали приймати етапи турніру і можливі логістичні проблеми змусили організацію відмовитися від проведення турніру.

У 2021 році Ліга націй стартує в звичні терміни і стане розігрівочним турніром до Олімпіади.

Фінал шести відбудеться у Турині.

Нагадаємо, збірну України з волейболу може очолити іменитий тренер.