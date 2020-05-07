Коронавірус: Росія наближається до лідерів. Ситуація в Україні і світі на 7 травня

В Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 7 травня 2020 у світі інфіковано 3,766,394 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

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З них померло 263,983, вилікувалися - 1,248,874 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 7 травня, лідери:

1,228,609 США

220,325 Іспанія

214,457 Італія

202,359 Велика Британія

177,160 Росія

Станом на 9:00 7 травня, в Україні захворіла 13 691 особа, з них 2396 одужали, летальних випадків — 340.

Вінницька область — 485 випадків;

Волинська область — 393 випадки;

Дніпропетровська область — 624 випадки;

Донецька область — 89 випадків;

Житомирська область — 468 випадків;

Закарпатська область — 600 випадків;

Запорізька область — 300 випадків;

Івано-Франківська область — 1055 випадків;

Кіровоградська область — 403 випадки;

м. Київ — 1675 випадків;

Київська область — 916 випадків;

Львівська область — 595 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 171 випадок;

Одеська область — 568 випадків;

Полтавська область — 236 випадків;

Рівненська область — 817 випадків;

Сумська область — 131 випадок;

Тернопільська область — 951 випадок;

Харківська область — 448 випадків;

Херсонська область — 146 випадків;

Хмельницька область — 138 випадків;

Чернівецька область — 2048 випадків;

Черкаська область — 324 випадки;

Чернігівська область — 68 випадків.