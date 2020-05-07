Коронавірус: Росія наближається до лідерів. Ситуація в Україні і світі на 7 травня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 7 травня 2020 у світі інфіковано 3,766,394 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Українські легкоатлети змогли повернутись додому зі зборів у Португалії
З них померло 263,983, вилікувалися - 1,248,874 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 7 травня, лідери:
1,228,609 США
220,325 Іспанія
214,457 Італія
202,359 Велика Британія
177,160 Росія
Станом на 9:00 7 травня, в Україні захворіла 13 691 особа, з них 2396 одужали, летальних випадків — 340.
Вінницька область — 485 випадків;
Волинська область — 393 випадки;
Дніпропетровська область — 624 випадки;
Донецька область — 89 випадків;
Житомирська область — 468 випадків;
Закарпатська область — 600 випадків;
Запорізька область — 300 випадків;
Івано-Франківська область — 1055 випадків;
Кіровоградська область — 403 випадки;
м. Київ — 1675 випадків;
Київська область — 916 випадків;
Львівська область — 595 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 171 випадок;
Одеська область — 568 випадків;
Полтавська область — 236 випадків;
Рівненська область — 817 випадків;
Сумська область — 131 випадок;
Тернопільська область — 951 випадок;
Харківська область — 448 випадків;
Херсонська область — 146 випадків;
Хмельницька область — 138 випадків;
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки;
Чернігівська область — 68 випадків.