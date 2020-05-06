 Союз велосипедистів планує організувати 23 велогонки за три місяці | Велоспорт | Champion.com.ua
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#Вуельта, #Джиро д'Італія, #Тур де Франс

Джерело - ukrinform.ua.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) опублікував новий календар гонок Світового туру з шосейного велоспорту на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба UCI.

У 2020 році плануються наступні гонки Світового туру:

1 серпня - Страда Бьянчі (Італія)
5-9 серпня - Тур Польщі (Польща)
8 серпня - Мілан - Сан-Ремо (Італія)
12-16 серпня - Критеріум Дофіне (Франція)
16 серпня - Прудентіаль Класик (Великобританія)
25 серпня - Бретань Класик (Франція)
29 серпня - 20 вересня - Гранд-тур Тур де Франс (Франція)
7-14 вересня - Тіррено-Адріатико (Італія)
11 вересня - Гран-прі Квебека (Канада)
13 вересня - Гран-прі Монреаля (Канада)
30 вересня - 3 жовтня - Бінк Банк тур (Бельгія)
30 вересня - Флеш Валлон (Бельгія)
3-25 жовтня - Гранд-тур Джиро д'Італія (Італія)
4 жовтня - Льєж-Бастонь-Льєж (Бельгія)
10 жовтня - Амстел Голд Рейс (Голландія)
11 жовтня - Гент-Вевелгем (Бельгія)
14 жовтня - Траверс Фландрія (Бельгія)
15-20 жовтня - Тур Гуансі (Китай)
18 жовтня - Тур Фландрії (Бельгія)
19 жовтня - 8 листопада - Гран-тур Вуельта Іспанії (Іспанія)
21 жовтня - Три дня Брюгге-Де Пані (Бельгія)
25 жовтня - Париж - Рубе (Франція)
31 жовтня - Ломбардія (Італія).

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з велошосе перенесли на 2021 рік.

Раніше, чемпіонку Росії дискваліфікували за допінг.

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