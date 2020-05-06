Союз велосипедистів планує організувати 23 велогонки за три місяці

Сезон у Світовому турі стартує у серпні

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) опублікував новий календар гонок Світового туру з шосейного велоспорту на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба UCI.

У 2020 році плануються наступні гонки Світового туру:

1 серпня - Страда Бьянчі (Італія)

5-9 серпня - Тур Польщі (Польща)

8 серпня - Мілан - Сан-Ремо (Італія)

12-16 серпня - Критеріум Дофіне (Франція)

16 серпня - Прудентіаль Класик (Великобританія)

25 серпня - Бретань Класик (Франція)

29 серпня - 20 вересня - Гранд-тур Тур де Франс (Франція)

7-14 вересня - Тіррено-Адріатико (Італія)

11 вересня - Гран-прі Квебека (Канада)

13 вересня - Гран-прі Монреаля (Канада)

30 вересня - 3 жовтня - Бінк Банк тур (Бельгія)

30 вересня - Флеш Валлон (Бельгія)

3-25 жовтня - Гранд-тур Джиро д'Італія (Італія)

4 жовтня - Льєж-Бастонь-Льєж (Бельгія)

10 жовтня - Амстел Голд Рейс (Голландія)

11 жовтня - Гент-Вевелгем (Бельгія)

14 жовтня - Траверс Фландрія (Бельгія)

15-20 жовтня - Тур Гуансі (Китай)

18 жовтня - Тур Фландрії (Бельгія)

19 жовтня - 8 листопада - Гран-тур Вуельта Іспанії (Іспанія)

21 жовтня - Три дня Брюгге-Де Пані (Бельгія)

25 жовтня - Париж - Рубе (Франція)

31 жовтня - Ломбардія (Італія).

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з велошосе перенесли на 2021 рік.

Раніше, чемпіонку Росії дискваліфікували за допінг.