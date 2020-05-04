Де Ла Хойя: Вайт робить неймовірну роботу щодо захисту UFC

Президент UFC Дейна Вайт, який проводить турніри під час пандемії коронавірусу, робить феноменальну роботу.

Про це заявив засновник компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

"Я можу лише похвалити Вайта і висловити йому повагу. У нас з ним були свої розбіжності. Коли я захотів зайнятися промоутерською діяльністю в ММА, я організував бій Чака Лидделла і Тіто Ортіз. Ця подія виявилася надзвичайно успішною. Я отримав безцінний досвід. Це справді було прекрасно.

І тоді Дейна обрушився з критикою на мою сторону. Але знаєте що? Вайт робить феноменальну роботу щодо захисту свого промоушена. Він розвиває ММА і робить це вміло і масштабно", - заявив Де Ла Хойя.