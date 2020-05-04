Легкоатлетка Магучіх удостоїлася звання Заслуженого майстра спорту України

Ярослава стала кращою легкоатлеткою України за підсумками минулого року

Джерело - Sport Arena.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала звання Заслуженого майстра спорту України - найвищу спортивну нагороду країни.

Про це повідомляє Sport Arena.

До цього Володимир Зеленський призначив кільком українських спортсменів, серед яких і Магучіх, президентську стипендію.

Раніше Магучіх виграла турнір в Котбусі, підкоривши висоту в 1,98 метра. Також в 2020 році до припинення змагань легкоатлетка виграла турнір в Глазго.

У вересні минулого року Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі. Українка встановила новий особистий рекорд, підкоривши позначку в 2,04 метра.