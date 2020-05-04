Чемпіонат світу з водних видів спорту перенесли на 2022 рік

Черговий турнір перенесли через пандемію коронавірусу

Чемпіонат світу-2021 з водних видів спорту, який планувалося провести в Фукуоці (Японія), перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації плавання.

"Після обговорення ситуації із зацікавленими сторонами і отримання від них відгуків ми не сумніваємося, що прийняте рішення про перенесення забезпечить найкращі умови для всіх учасників чемпіонату світу, - йдеться в заяві президента ФІНА Хуліо Магліоне.

Повідомляється, що турнір відбудеться з 13 по 29 травня 2022 року.

Нагадаємо, Олімпіаду в Токіо скасують, якщо світ не переможе коронавірус в 2021 році.