Чемпіонат світу з водних видів спорту перенесли на 2022 рік

Джерело - ukrinform.ua.
Чемпіонат світу-2021 з водних видів спорту, який планувалося провести в Фукуоці (Японія), перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації плавання.
"Після обговорення ситуації із зацікавленими сторонами і отримання від них відгуків ми не сумніваємося, що прийняте рішення про перенесення забезпечить найкращі умови для всіх учасників чемпіонату світу, - йдеться в заяві президента ФІНА Хуліо Магліоне.
Повідомляється, що турнір відбудеться з 13 по 29 травня 2022 року.
Нагадаємо, Олімпіаду в Токіо скасують, якщо світ не переможе коронавірус в 2021 році.