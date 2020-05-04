Карлсен виграв онлайн-турнір Magnus Carlsen Invitational

Магнус Карлсен тріумфував у онлайн-турнірі

Чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен став переможцем міжнародного онлайн-турніру з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі ініціатор змагань Карлсен з рахунком 2,5:1,5 обіграв Хікару Накамуру,

В онлайн-турнірі також брали участь китаєць Дін Лижень Фабіано Каруана (США), росіянин Ян Непомнящий, голландець Аніш Гірі, іранець Аліреза Фірузджа, який виступає під прапором Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), та француз Максим Вашьє-Лаграв.

Раніше, Україна перемогла Сербію у суперфіналі Світової Ліги.