Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 3 травня

В Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 3 травня 2020 у світі інфіковано 3,429,795 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

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З них померло 243,858, вилікувалися - 1,096,057 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 26 квітня, лідери:

1,133,069 США

216,582 Іспанія

209,328 Італія

183,500 Велика Британія

168,518 Франція

Станом на 9:00 неділі, 3 травня, в Україні було виявлено 11 913 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали.

Вінницька область — 435 випадків;

Волинська область — 324 випадки;

Дніпропетровська область — 448 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 423 випадки;

Закарпатська область — 508 випадків;

Запорізька область — 275 випадків;

Івано-Франківська область — 965 випадків;

Кіровоградська область — 397 випадків;

м. Київ — 1511 випадків;

Київська область — 784 випадки;

Львівська область — 473 випадки;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 149 випадків;

Одеська область — 409 випадків;

Полтавська область — 222 випадки;

Рівненська область — 726 випадків;

Сумська область — 110 випадків;

Тернопільська область — 868 випадків;

Харківська область — 348 випадків;

Херсонська область — 136 випадків;

Хмельницька область — 115 випадків;

Чернівецька область — 1818 випадків;

Черкаська область — 308 випадків;

Чернігівська область — 54 випадки.