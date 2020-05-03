Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 3 травня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 3 травня 2020 у світі інфіковано 3,429,795 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Українські легкоатлети змогли повернутись додому зі зборів у Португалії
З них померло 243,858, вилікувалися - 1,096,057 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 26 квітня, лідери:
1,133,069 США
216,582 Іспанія
209,328 Італія
183,500 Велика Британія
168,518 Франція
Станом на 9:00 неділі, 3 травня, в Україні було виявлено 11 913 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали.
Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
м. Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.