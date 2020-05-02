Чемпіонат Європи з велошосе перенесли на 2021 рік

Гонки відбудуться наступного року

Чемпіонат Європи з велоспорту на шосе, який повинен був пройти у 2020-му, перенесений на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Європейського союзу велосипедистів (UEC).

Змагання мали пройти в італійській провінції Трентіно з 9 по 13 вересня. Тепер вони повинні відбутися в Італії через рік. Точні терміни змагань поки невідомі і будуть визначені пізніше, коли Міжнародний союз велосипедистів (UCI) прийме відповідні рішення за календарем.

Нагадаємо, Попович назвав терміни відновлення велогонок.