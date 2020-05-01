 У 32-річному віці померла легкоатлетка, донька тренера Прикарпаття | Легка атлетика | Champion.com.ua
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У 32-річному віці померла легкоатлетка, донька тренера Прикарпаття

Сьогодні 08:08 998 0
Останнім часом Юлія Пташник жила в Італії
У 32-річному віці померла легкоатлетка, донька тренера Прикарпаття
#Пташник

Джерело - Чемпіон.

В Італії померла 32-річна спринтерка Юлія Пташник, донька колишнього футболіста, а нині тренера юнацького складу івано-франківського Прикарпаття U19 Сергія Пташника.

Про це повідомляє федерація легкої атлетики Івано-Франківської області.

Жінка не перенесла кількох операцій в районі кишково-шлункового тракту, смерть наступила в наслідок не виходу з коми.

Якийсь час атлетка вважалася другим номером області після олімпійської призерки-2012 Христини Стуй.

Спортивна кар’єра Юлії була позаду. Вона вийшла заміж, народила сина і останнім часом мешкала в італійському Неаполі.

Раніше, помер олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен.

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