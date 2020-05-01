У 32-річному віці померла легкоатлетка, донька тренера Прикарпаття

Останнім часом Юлія Пташник жила в Італії

Джерело - Чемпіон.

В Італії померла 32-річна спринтерка Юлія Пташник, донька колишнього футболіста, а нині тренера юнацького складу івано-франківського Прикарпаття U19 Сергія Пташника.

Про це повідомляє федерація легкої атлетики Івано-Франківської області.

Жінка не перенесла кількох операцій в районі кишково-шлункового тракту, смерть наступила в наслідок не виходу з коми.

Якийсь час атлетка вважалася другим номером області після олімпійської призерки-2012 Христини Стуй.

Спортивна кар’єра Юлії була позаду. Вона вийшла заміж, народила сина і останнім часом мешкала в італійському Неаполі.

Раніше, помер олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен.