Харлан обдумувала завершення кар’єри перед Олімпіадою у Ріо

Українська фехтувальниця Ольга Харлан могла завершити свою кар’єру у 2016 році.

Про це розповіла сам фехтувальниця.

"Всі говорять, що мені не вистачає тільки золота Олімпіади. Все це дуже чекають, але я можу сказати, що я не женуся за золотом. Я женуся за будь-якою медаллю Олімпійських ігор.

У мене є дві бронзи і для мене вони золоті. Фехтувати за бронзу це дуже страшно.

Я думала про те, щоб закінчити перед Ріо, але Олімпійські ігри змінюють життя кардинально. У мене є 4 медалі з Олімпіад, але я хочу більше. Я хочу велику колекцію Олімпійських медалей", - розповіла Харлан.