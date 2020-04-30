 Харлан обдумувала завершення кар’єри перед Олімпіадою у Ріо | Фехтування | Champion.com.ua
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Харлан обдумувала завершення кар’єри перед Олімпіадою у Ріо

Вчора 23:54 169 0
Ольга Харлан прокоментувала ціль у своїй кар'єрі
Харлан обдумувала завершення кар’єри перед Олімпіадою у Ріо
#Харлан

Джерело - tribuna.com.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан могла завершити свою кар’єру у 2016 році.

Про це розповіла сам фехтувальниця.

"Всі говорять, що мені не вистачає тільки золота Олімпіади. Все це дуже чекають, але я можу сказати, що я не женуся за золотом. Я женуся за будь-якою медаллю Олімпійських ігор.

У мене є дві бронзи і для мене вони золоті. Фехтувати за бронзу це дуже страшно.

Я думала про те, щоб закінчити перед Ріо, але Олімпійські ігри змінюють життя кардинально. У мене є 4 медалі з Олімпіад, але я хочу більше. Я хочу велику колекцію Олімпійських медалей", - розповіла Харлан.

Нагадаємо, раніше Харлан заявила, що мотивації змагатися у неї вистачає та озвучила ціль на Токіо-2020.

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