Олімпійського чемпіона дискваліфікували через допінг

Дискваліфікація відраховується з 18 грудня 2018 року

Олімпійський чемпіон 2016 року узбекистанський важкоатлет Руслан Нурудінов дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації важкої атлетики.

Спортивний арбітражний суд в травні 2019 року визнав представника Узбекистану винним в порушенні правил на Олімпіаді-2012 в Лондоні за результатами повторної перевірки допінг-проб.

У його аналізах виявили Туринабол. Дискваліфікація 28-річного важкоатлета відраховується з 18 грудня 2018 року і триватиме до 17 грудня 2020 року.

На Олімпіаді 2016 він завоював золоту медаль і встановив олімпійський рекорд у поштовху (237 кг).

Нагадаємо, чемпіонку Росії дискваліфікували за допінг.