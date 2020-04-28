Михайло Мельник прокоментував пошуки головного тренера для жіночої збірної України

Жіночу національну збірну України з волейболу може очолити тренер зі світовим іменем.

Про це розповів очільник Національної федерації Михайло Мельник.

Фахівця з ліцензією Міжнародної федерації волейболу (FIVB) Україна може отримати безкоштовно, за програмою FIVB. Попередньо мова велася про екснаставника чоловічої збірної Франції Філіппа Блана. Однак він зараз працевлаштований у Японії.

Розглядалися й деякі інші кандидатури, однак дискусії припинилися після пандемії коронавірусу. До залучення іноземного спеціаліста федерація повернеться з поновленням звичного життєвого ритму.

Наразі виконувачем обов’язки головного тренера збірної України є Гарій Єґіазаров.

Нагадаємо, провідний український волейболіст переходить у російський клуб.