Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 26 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 26 квітня 2020 у світі інфіковано 2,898,703 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус
З них померло 190,896, вилікувалися - 743,419 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 26 квітня, лідери:
939,249 США
223,759 Іспанія
195,351 Італія
161,644 Франція
156,513 Німеччина
149,569 Велика Британія
Станом на 9:00 неділі, 26 квітня, в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки інфікування, 58 людей одужали і 7 померли.
За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:
Вінницька область — 388 випадків;
Волинська область — 241 випадок;
Дніпропетровська область — 292 випадки;
Донецька область — 29 випадків;
Житомирська область — 348 випадків;
Закарпатська область — 329 випадків;
Запорізька область — 182 випадки;
Івано-Франківська область — 731 випадок;
Кіровоградська область — 323 випадки;
м. Київ — 1188 випадків;
Київська область — 542 випадки;
Львівська область — 348 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 111 випадків;
Одеська область — 220 випадків;
Полтавська область — 172 випадки;
Рівненська область — 508 випадків;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 607 випадків;
Харківська область — 147 випадків;
Херсонська область — 87 випадків;
Хмельницька область — 70 випадків;
Чернівецька область — 1341 випадок;
Черкаська область — 257 випадків;
Чернігівська область — 32 випадки.