Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 26 квітня

В Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 26 квітня 2020 у світі інфіковано 2,898,703 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус

З них померло 190,896, вилікувалися - 743,419 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 26 квітня, лідери:

939,249 США

223,759 Іспанія

195,351 Італія

161,644 Франція

156,513 Німеччина

149,569 Велика Британія

Станом на 9:00 неділі, 26 квітня, в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки інфікування, 58 людей одужали і 7 померли.

За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:

Вінницька область — 388 випадків;

Волинська область — 241 випадок;

Дніпропетровська область — 292 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 348 випадків;

Закарпатська область — 329 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 731 випадок;

Кіровоградська область — 323 випадки;

м. Київ — 1188 випадків;

Київська область — 542 випадки;

Львівська область — 348 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 111 випадків;

Одеська область — 220 випадків;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 508 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 607 випадків;

Харківська область — 147 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 70 випадків;

Чернівецька область — 1341 випадок;

Черкаська область — 257 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки.