Українські гандболістки не відібралися на Євро-2020

Європейська гандбольна федерація скасувала всі матчі кваліфікації

Відбіркові матчі чемпіонату Європи 2020 року з гандболу серед жінок скасовані.

Про це пресслужба Європейської гандбольної федерації.

Жіноча збірна України, програвши в перших турах кваліфікації (група 7) Румунії на виїзді (24:27) і Польщі вдома (26:27), не потрапила у фінальну частину турніру.

На Євро-2020 на підставі рейтингу виступлять Франція, Росія, Голландія, Румунія, Швеція, Угорщина, Чорногорія, Німеччина, Сербія, Іспанія, Словенія, Польща, Чехія і Хорватія. Збірні Норвегії і Данії зіграють на турнірі на правах господарів.

Раніше, збірну України у кабінетах позбавили шансів зіграти на чемпіонаті світу.