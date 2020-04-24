Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 24 квітня

В Україні вже 7647 лабораторно підтверджених випадків

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 23 квітня 2020 у світі інфіковано 2,710,264 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус

З них померло 190,896, вилікувалися - 743,419 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 24 квітня, лідери:

869,172 США

213,024 Іспанія

189,973 Італія

159,467 Франція

153,129 Німеччина

139,246 Велика Британія

Станом на 9:00 п’ятниці, 24 квітня, в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків інфікування, 6 хворих померли, 97 одужали.

За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:

Вінницька область — 370 випадків;

Волинська область — 203 випадки;

Дніпропетровська область — 195 випадків;

Донецька область — 24 випадки;

Житомирська область — 309 випадків;

Закарпатська область — 260 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 684 випадки;

Кіровоградська область — 283 випадки;

м. Київ — 1122 випадки;

Київська область — 505 випадків;

Львівська область — 298 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 169 випадків;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 437 випадків;

Сумська область — 90 випадків;

Тернопільська область — 532 випадки;

Харківська область — 118 випадків;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 65 випадків;

Чернівецька область — 1199 випадків;

Черкаська область — 234 випадки;

Чернігівська область — 19 випадків.