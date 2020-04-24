Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 24 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 23 квітня 2020 у світі інфіковано 2,710,264 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус
З них померло 190,896, вилікувалися - 743,419 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 24 квітня, лідери:
869,172 США
213,024 Іспанія
189,973 Італія
159,467 Франція
153,129 Німеччина
139,246 Велика Британія
Станом на 9:00 п’ятниці, 24 квітня, в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків інфікування, 6 хворих померли, 97 одужали.
За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:
Вінницька область — 370 випадків;
Волинська область — 203 випадки;
Дніпропетровська область — 195 випадків;
Донецька область — 24 випадки;
Житомирська область — 309 випадків;
Закарпатська область — 260 випадків;
Запорізька область — 163 випадки;
Івано-Франківська область — 684 випадки;
Кіровоградська область — 283 випадки;
м. Київ — 1122 випадки;
Київська область — 505 випадків;
Львівська область — 298 випадків;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 169 випадків;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 437 випадків;
Сумська область — 90 випадків;
Тернопільська область — 532 випадки;
Харківська область — 118 випадків;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 65 випадків;
Чернівецька область — 1199 випадків;
Черкаська область — 234 випадки;
Чернігівська область — 19 випадків.