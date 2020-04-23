Кременчуцькі депутати звернуться до центральної влади щодо призначення Ляховій президентської стипендії

На сесії Кременчуцької міської ради було прийнято рішення звернутися до Міністерства молоді та спорту України та федерації легкої атлетики України про включення Ольги Ляхової до списку на отримання президентської стипендії.

Про це заявив чиновник Євген Перевезенцев.

"На сесії Кременчуцької міської ради, за моєї ініціативи та допомоги депутата Денис Терещенко (через депутатську комісію) було прийнято рішення звернутися до Міністерства молоді та спорту України та федерації легкої атлетики України про включення Ольги Ляхової до списку на отримання президентської стипендії, як спортсменка, яка досягла значних успіхів у змаганнях.

Дякую усім депутатам міської ради, міському голові Віталію Малецькому, Руслану Проценку та Денису Терещенку за оперативність. Бути добру!", - написав Перевезенцев.