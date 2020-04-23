Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримувала пропозиції змінити громадянство.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Вперше це було ще в США, коли я там тренувалося. Мені пропонували туди переїхати. Також пропонувала Німеччина в 2018 році. Знаю, що тренеру приходило багато таких пропозицій. Все це залишалося на словах, я такі варіанти ніколи навіть не розглядала.

Я люблю свою країну, люблю своє місто, у мене тут родина, друзі, рідні, і не уявляю на які гроші це можна проміняти", - сказала Магучіх.