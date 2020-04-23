 Коронавірус: ситуація в Україні і світі. Карта поширення 23 квітня | Інше | Champion.com.ua
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Коронавірус: Новий антирекорд в Україні. Ситуація на 23 квітня

Сьогодні 11:08 24613 0
В Україні вже 7170 лабораторно підтверджених випадків
Коронавірус: Новий антирекорд в Україні. Ситуація на 23 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 23 квітня 2020 у світі інфіковано 2,630,778 осіб вірусом COVID-19. 

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус

З них померло 177,501, вилікувалися - 686,634 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 23 квітня, лідери:

842,624 США

208,389 Іспанія

187,327 Італія

157,135 Франція

150,648 Німеччина

134,639 Велика Британія

Станом на 9:00 четверга, 23 квітня, в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків інфікування, це новий антирекорд; 13 хворих померли, 80 одужали.

За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:

  • Вінницька область — 353 випадки;
  • Волинська область — 188 випадків;
  • Дніпропетровська область — 186 випадків;
  • Донецька область — 21 випадок;
  • Житомирська область — 304 випадки;
  • Закарпатська область — 230 випадків;
  • Запорізька область — 146 випадків;
  • Івано-Франківська область — 644 випадки;
  • Кіровоградська область — 258 випадків;
  • м. Київ — 1059 випадків;
  • Київська область — 451 випадок;
  • Львівська область — 282 випадки;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 99 випадків;
  • Одеська область — 161 випадок;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 396 випадків;
  • Сумська область — 89 випадків;
  • Тернопільська область — 499 випадків;
  • Харківська область — 101 випадок;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 61 випадок;
  • Чернівецька область — 1140 випадків;
  • Черкаська область — 220 випадків;
  • Чернігівська область — 17 випадків.
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