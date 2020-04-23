Коронавірус: Новий антирекорд в Україні. Ситуація на 23 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 23 квітня 2020 у світі інфіковано 2,630,778 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус
З них померло 177,501, вилікувалися - 686,634 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 23 квітня, лідери:
842,624 США
208,389 Іспанія
187,327 Італія
157,135 Франція
150,648 Німеччина
134,639 Велика Британія
Станом на 9:00 четверга, 23 квітня, в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків інфікування, це новий антирекорд; 13 хворих померли, 80 одужали.
За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:
- Вінницька область — 353 випадки;
- Волинська область — 188 випадків;
- Дніпропетровська область — 186 випадків;
- Донецька область — 21 випадок;
- Житомирська область — 304 випадки;
- Закарпатська область — 230 випадків;
- Запорізька область — 146 випадків;
- Івано-Франківська область — 644 випадки;
- Кіровоградська область — 258 випадків;
- м. Київ — 1059 випадків;
- Київська область — 451 випадок;
- Львівська область — 282 випадки;
- Луганська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 99 випадків;
- Одеська область — 161 випадок;
- Полтавська область — 161 випадок;
- Рівненська область — 396 випадків;
- Сумська область — 89 випадків;
- Тернопільська область — 499 випадків;
- Харківська область — 101 випадок;
- Херсонська область — 77 випадків;
- Хмельницька область — 61 випадок;
- Чернівецька область — 1140 випадків;
- Черкаська область — 220 випадків;
- Чернігівська область — 17 випадків.