Коронавірус: Новий антирекорд в Україні. Ситуація на 23 квітня

В Україні вже 7170 лабораторно підтверджених випадків

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 23 квітня 2020 у світі інфіковано 2,630,778 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус

З них померло 177,501, вилікувалися - 686,634 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 23 квітня, лідери:

842,624 США

208,389 Іспанія

187,327 Італія

157,135 Франція

150,648 Німеччина

134,639 Велика Британія

Станом на 9:00 четверга, 23 квітня, в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків інфікування, це новий антирекорд; 13 хворих померли, 80 одужали.

За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено: