У члена оргкомітету Олімпіади в Токіо виявили коронавірус

Посадовець і все його оточення ізольовані

Один з членів організаційного комітету Олімпійських Ігор в Токіо здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Insidethegames.

Незважаючи на те, що більшість співробітників уже понад два тижні працюють віддалено, деякі з них зустрічалися з зараженим і тепер переведені в режим самоізоляції.

Так само організатори заявили, що всі приміщення, де працював заражений будуть продезінфіковані. Особистість зараженого не розкривається, проте інфікований - чоловік тридцять років, який працює в верхівці комітету.

Олімпійські ігри в Токіо через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік.