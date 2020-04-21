Беленюк: У Ломаченка та Усика своє бачення релігії

Український борець - про релігійні вподобання боксерів

Зараз дуже багато моральних вчителів у соцмережах, які розповідають як потрібно жити.

Про це заявив борець і депутат Слуги народу Жан Беленюк.

"Релігія - інтимна річ. Випинати її в соцмережах не варто. Істинно віруючі люди самоізолюються, щоб постійно бути в контакті з вищими силами, з богом, щоб всі навколо не відволікали їх. А коли це показується в інстаграмі, зараз модно стало церкви публікувати... Я не засуджую, у кожного своє життя, кожен за нього відповідає. Можна в чомусь погоджуватися, у чимось не погоджуватися. Немає людей, з якими на 100% згодні. У кожного своє відчуття цього світу. Комусь щось доводити в соцмережах - я цим не займаюся. Мене цікавить мій результат. Раджу підходити до цього так. Зараз дуже багато моральних вчителів у соцмережах, які розповідають, як потрібно жити. Якщо людина вам несимпатична - завжди можна просто відписатися. В Усика і Ломаченка своє бачення. Не думаю, що я маю право їм щось розповідати. Вони дорослі хлопці, їм не 5-10 років, коли ще йде дозрівання. Вони публікують, що вважають за потрібне, це їх право. Наше право - погоджуватися або не погоджуватися. Я ні в чому дорікати не збираюся", - сказав Беленюк.

Раніше, Беленюк хоче в ММА і розраховує на допомогу Ломаченка.