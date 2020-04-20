Беленюк хоче розробити систему для тренування збірників

Українські спортсмени не можуть повноцінно тренуватися в умовах карантину.

Про це розповів український борець і депутат Слуги народу Жан Беленюк.

"Тренуюся на вулиці - бігаю, стрибаю. Я живу біля лісу, у мене є можливість нормально тренуватися. Доводиться тренуватися в умовах вулиці.

Я сподіваюся потрапити на засідання Кабміну. Хочу розробити систему, за якої збірники зможуть відвідувати спортзали. За 5-10 чоловік, з дотриманням потрібної дистанції.

Тому що спортсмени вже місяць без спорту. Якщо такі види спорту, як біг, можуть дозволити собі тренуватися на вулиці. Наприклад, спортивні гімнасти не можуть тренуватися на вулиці.

Говорив з Верняевим - він не може тренуватися. Звичайні турніки, які стоять на вулиці, їм не підходять", - сказав Беленюк.