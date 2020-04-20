Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 20 квітня

В Україні вже 5710 лабораторно підтверджених випадків

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 20 квітня 2020 у світі інфіковано 2,404,555 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу

З них померло 165,238, вилікувалися - 624,798 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 20 квітня, лідери:

759,696 США

198,674 Іспанія

178,972 Італія

154,098 Франція

145,742 Німеччина

Станом на 9:00 неділі, 20 квітня, В Україні вже 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

За даними Міністерства охорони здоров’я, коронавірус виявлено:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 158 випадків;

Дніпропетровська область — 118 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 226 випадків;

Закарпатська область — 196 випадків;

Запорізька область — 134 випадки;

Івано-Франківська область — 512 випадків;

Кіровоградська область — 246 випадків;

Київ — 850 випадків;

Київська область — 333 випадки;

Львівська область — 253 випадки;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 137 випадків;

Полтавська область — 63 випадки;

Рівненська область — 312 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 414 випадків;

Харківська область — 73 випадки;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 906 випадків;

Черкаська область — 165 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.