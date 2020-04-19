 Американський проспект серйозно зачепив друга Хабіба | ММА | Champion.com.ua
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Махачеву дорікнули за слабкий рівень опозиції
Американський проспект серйозно зачепив друга Хабіба
#Хабіб

Джерело - ТheScoreMMA.

Американський проспект легкої ваги UFC Александр Ернандес (11-2) незадоволений Ісламом Махачева (18-1), що знявся з бою проти нього на UFC 249. 

Про це заявив американець.

"Думаю, що він дуже сильно переоцінений. Я не розумію, якого хрена навколо нього так багато галасу. Він не переміг жодного серйозного суперника. Можливо, серед його опозиції були сильні колись ветерани, пік вже давно пройшов, і зараз вони - середняки. Жодного великого бою і жодної великої перемоги. Так почім навколо нього так багато шуму.

Чому його вважають фаворитом в поєдинку зі мною? Через його дружби з Хабібом? Через зв'язків? Маячня", - зазначив Ернандес.

Нагадаємо, президент UFC допоможе Трампу відновити економіку США.

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