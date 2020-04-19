Американський проспект серйозно зачепив друга Хабіба

Американський проспект легкої ваги UFC Александр Ернандес (11-2) незадоволений Ісламом Махачева (18-1), що знявся з бою проти нього на UFC 249.

Про це заявив американець.

"Думаю, що він дуже сильно переоцінений. Я не розумію, якого хрена навколо нього так багато галасу. Він не переміг жодного серйозного суперника. Можливо, серед його опозиції були сильні колись ветерани, пік вже давно пройшов, і зараз вони - середняки. Жодного великого бою і жодної великої перемоги. Так почім навколо нього так багато шуму.

Чому його вважають фаворитом в поєдинку зі мною? Через його дружби з Хабібом? Через зв'язків? Маячня", - зазначив Ернандес.