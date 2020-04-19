Фергюсон - про завершення кар'єри Хабіба: Думаю, він розуміє це і тому втік на тремтячих ногах

Чемпіону промоушена в легкій вазі Хабіб Нурмагомедова (28-0) на цьому етапі краще завершити кар'єру.

Про це заявив боєць UFC Тоні Фергюсон.

"Справа не в UFC. Я думаю, Хабіб розуміє це сам. Я вважаю, що йому пора йти, що він, власне, і зробив. Він втік на тремтячих ногах. Але в світі багато всього відбувається, і я сподіваюся, що зараз Хабіб зі своєю сім'єю, і у них все добре. Я правда сподіваюся, що Хабіб і його сім'я в безпеці. Коли мова заходить про сім'ю, я ніколи не намагаюся нікого образити. Хочеться вірити, що у нього є можливість тренуватися", - зазначив Фергюсон.