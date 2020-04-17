Легенда українського спорту продав золоту олімпійську медаль за 3,5 тисячі доларів

29 лютого Івану Богдану виповнилося 92 роки і він є найстаршим українським олімпійським чемпіоном (серед чоловіків). Золоту нагороду уродженець села Дмитро-Білівка виграв на Олімпіаді в Римі-1960 в турнірі з греко-римської боротьби. У 2010 році італійці святкували 50-річчя з проведення Ігор і запросили всіх олімпійських чемпіонів, які мали можливість приїхати.

"Нашу країну у Римі представляли троє олімпійських чемпіонів — розповідав Іван Гаврилович Максиму Розенку. — Віктор Цибуленко, Людмила Гуревич та я. Поїздку сплатив НОК України. У Вічному місті пробули тиждень. Нас дуже добре приймали, навіть незручно було італійцям зізнаватися, що олімпійської медалі у мене вже немає — я її продав. На початку 90-х її вартість дорівнювала однокімнатної квартирі в Києві. Мені потрібно було допомогти з житлом дочки. Продав медаль колекціонерові за 3,5 тисячі доларів. Також за 500 доларів продав олімпійський факел з Ігор-1980, який ніс на церемонії відкриття. Квартира в Києві тоді коштувала якраз 4000 доларів"

Нагадаємо, що ще одним українським спортсменом, який продав свою золоту олімпійську медаль, є Володимир Кличко. Це трапилося у межах благодійного гала-вечора Фонду Кличко в березні 2012 року. Золота олімпійська нагорода стала головним лотом аукціону і була продана за 1 мільйон доларів. Всі зібрані на аукціоні кошти були направлені на спортивні та освітні проєкти Фонду Кличко.

Особова справа

Іван Богдан. Народився 29 лютого 1928 року в селі Дмитро-Білівка Миколаївській області. Заслужений майстер спорту з греко-римської боротьби. Олімпійський чемпіон Рим-1960 у важкій вазі. Дворазовий чемпіон світу (1958, 1961). Триразовий чемпіон СРСР (1958, 1959, 1961). З 2010 року Миколаєві проводиться турнір на призи олімпійського чемпіона Івана Богдана.