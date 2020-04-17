Коронавірус: В Україні за добу виявлено понад 500 випадків зараження. Ситуація на 17 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 17 квітня 2020 у світі інфіковано 2 165 500 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу
З них померло 145 701, вилікувалися - 546 930 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
671,425 США
184,948 Іспанія
168,941 Італія
147,091 Франція
138,135 Німеччина
104,148 Велика Британія
83,756 Китай
Станом на 17 квітня, в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу виявили 501 новий випадок.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі коронавірус виявлено:
Вінницька область — 296 випадків;
Волинська область — 122 випадки;
Дніпропетровська область — 89 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 177 випадків;
Закарпатська область — 150 випадків;
Запорізька область — 118 випадків;
Івано-Франківська область — 427 випадків;
Кіровоградська область — 218 випадків;
Київ — 705 випадків;
Київська область — 253 випадки;
Львівська область — 203 випадки;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 93 випадки;
Полтавська область — 41 випадок;
Рівненська область — 240 випадків;
Сумська область — 81 випадок;
Тернопільська область — 353 випадки;
Харківська область — 56 випадків;
Херсонська область — 51 випадок;
Хмельницька область — 38 випадків;
Чернівецька область — 759 випадків;
Черкаська область — 137 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.