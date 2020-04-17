 Коронавірус: ситуація в Україні і світі. Карта поширення 17 квітня | Інше | Champion.com.ua
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Коронавірус: В Україні за добу виявлено понад 500 випадків зараження. Ситуація на 17 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 17 квітня 2020 у світі інфіковано 2 165 500 осіб вірусом COVID-19. 

За інформацією центру Джона Хопкінса.

  Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу

З них померло 145 701, вилікувалися - 546 930 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

671,425 США

184,948 Іспанія

168,941 Італія

147,091 Франція

138,135 Німеччина

104,148 Велика Британія

83,756 Китай

Станом на 17 квітня, в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу виявили 501 новий випадок.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі коронавірус виявлено:

Вінницька область — 296 випадків;

Волинська область — 122 випадки;

Дніпропетровська область — 89 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 177 випадків;

Закарпатська область — 150 випадків;

Запорізька область — 118 випадків;

Івано-Франківська область — 427 випадків;

Кіровоградська область — 218 випадків;

Київ — 705 випадків;

Київська область — 253 випадки;

Львівська область — 203 випадки;

Луганська область — 9 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 93 випадки;

Полтавська область — 41 випадок;

Рівненська область — 240 випадків;

Сумська область — 81 випадок;

Тернопільська область — 353 випадки;

Харківська область — 56 випадків;

Херсонська область — 51 випадок;

Хмельницька область — 38 випадків;

Чернівецька область — 759 випадків;

Черкаська область — 137 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.

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