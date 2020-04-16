Турнір мав відбутися з 16 по 21 червня

Чемпіонат Європи з фехтування, який повинен був відбутися у Мінську, перенесений на невизначений термін.

Про це заявив голова Білоруської федерації фехтування Дмитро Шичко.

"Ми отримали лист президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) Алішера Усманова, де повідомляється про рішення FIE про скасування через пандемію всіх міжнародних змагань, які заплановані на період з квітня по червень. У число цих змагань входять в тому числі етапи Кубка світу, які є відбірковими на Ігри в Токіо. Повідомляється, що результати кваліфікаційних змагань, показані до березня 2020 року, залишаться в силі. Рейтинги заморожені і будуть активовані, як тільки з'явиться можливість провести останні змагання, включені в олімпійський відбір", - зазначив Шичко.

Турнір мав відбутися з 16 по 21 червня. Спортивні змагання перенесені через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Харлан заявила, що мотивації змагатися у неї вистачає та озвучила ціль на Токіо-2020.