Італія виплатить компенсацію журналістам за зупинку спортивних змагань

Можуть отримати одноразову допомогу у 600 євро

Італія вирішила фінансово підтримати своїх спортивних журналістів, надавши їм одноразову допомогу.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

Кожен представник спортивних ЗМІ, який залишився без роботи, претендуватиме на одноразову допомогу у 600 євро.

Нагадаємо, Серія А - один з перших європейських турнірів, хто оголосив про зупинку через коронавірус. Можливе відновлення турніру прогнозується на початок літа.

Раніше, в Італії можуть ухвалити радикальне рішення щодо проведення футбольних матчів.