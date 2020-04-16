Коронавірус: Знову антирекорд в Україні та понад 2 млн хворих у світі. Ситуація на 16 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 16 квітня 2020 у світі інфіковано 2 064 664 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу
З них померло 137 121, вилікувалися - 516 930 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
639 558 США
180 942 Іспанія
165 586 Італія
134 633 Німеччина
134 070 Франція
99 587 Велика Британія
83 483 Китай
Станом на 9:00 четверга, 16 квітня, в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків інфікування — це новий антирекорд.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 279 випадків;
- Волинська область — 109 випадків;
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 162 випадки;
- Закарпатська область — 116 випадків;
- Запорізька область — 115 випадків;
- Івано-Франківська область — 401 випадок;
- Кіровоградська область — 198 випадків;
- м. Київ — 644 випадки;
- Київська область — 234 випадки;
- Львівська область — 166 випадків;
- Луганська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 73 випадки;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 204 випадки;
- Сумська область — 80 випадків;
- Тернопільська область — 333 випадки;
- Харківська область — 40 випадків;
- Херсонська область — 44 випадки;
- Хмельницька область — 37 випадків;
- Чернівецька область — 662 випадки;
- Черкаська область — 110 випадків;
- Чернігівська область — 11 випадків.