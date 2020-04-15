Президент UFC знайшов вихід для порятунку турнірів від пандемії коронавірусу

Готові провести турніри в APEX у Лас-Вегасі

UFC знайшов вихід із ситуації з перенесенням турнірів, і в травні найбільший промоушен світу збирається провести кілька шоу в Лас-Вегасі.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Ми побудували об'єкт APEX в Лас-Вегасі по сусідству з офісом UFC, щоб врятувати турніри від пандемії. Бої в прямому ефірі транслюватимуться звідти починаючи з наступного місяця і в найближчому майбутньому", - зазначив Вайт.

Відзначимо, що раніше скасований UFC 249 відбудеться 9 травня. Головною подією турніру стане бій за тимчасовий титул в легкій вазі між американцями - Тоні Фергюсоном і Джастіном Гетжі.