Гутцайт пояснив, на що будуть витрачені 2,6 мільярда гривень

Всім тренерам та спортсменам заробітні плати будуть виплачуватися.

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Всім тренерам та спортсменам заробітні плати будуть виплачуватися та ми продовжуємо підготовку до Олімпіади, Паралімпіади й всіх інших змагань. А після закінчення карантину будуть переглянуті бюджетні видатки та дофінансовано основні напрямки Міністерства.

На сьогодні Державний бюджет України передбачає видатки зокрема на: розвиток спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація (412 млн грн); розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (1,5 млрд грн); підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (50,7 млн грн); фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування (54,4 млн грн); підготовка і участь національних збірних команд в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний та Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські та Всесвітні ігри (69,7 млн грн); реалізація молодіжної політики та національно-патріотичного виховання (43,7 млн грн).

Також, за рахунок спеціального фонду Державного бюджету передбачені субвенції місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 20- та 50-метрових басейнів (200 млн грн) й палаців спорту (150 млн грн). Так само передбачена субвенція обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу (70 млн грн)" - зазначив Гутцайт.