Сьогодні українських спортсменів можуть звільнити з домашнього арешту

Кабінет міністрів України в середу, 15 квітня, планує дозволити спортсменам тренування, які б раніше вважались порушенням карантину.

Про це заявив нардеп Жан Беленюк.

"Сподіваюся, це рішення буде підтримано, і починаючи з післязавтра (з 16 квітня - ред.), спортсмени матимуть можливість тренуватися в належних умовах: їздити на велосипедах, бігати, тренуватися в тренажерних залах. Всі розуміють, що для підтримки оптимальних кондицій, спортсмен повинен тренуватися в відповідних місцях. Всіх вітаю, стежимо за завтрашнім днем. Сподіваюся, ця пропозиція буде підтримана, і ми дуже акуратно, намагаючись зберегти здоров'я, будемо тренуватися в належних умовах", - сказав Беленюк.