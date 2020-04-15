Коронавірус: в Україні новий антирекорд. Ситуація на 15 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 15 квітня 2020 у світі інфіковано 1 982 9390 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу
З них померло 126 761, вилікувалися - 493 802 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
609 558 США
174 942 Іспанія
162 586 Італія
132 633 Німеччина
131 070 Франція
94 587 Велика Британія
83 383 Китай
Cтаном на 9:00 середи, 15 квітня, в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки, це новий антирекорд.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.