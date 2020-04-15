Коронавірус: в Україні новий антирекорд. Ситуація на 15 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 15 квітня 2020 у світі інфіковано 1 982 9390 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу

З них померло 126 761, вилікувалися - 493 802 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

609 558 США

174 942 Іспанія

162 586 Італія

132 633 Німеччина

131 070 Франція

94 587 Велика Британія

83 383 Китай

Cтаном на 9:00 середи, 15 квітня, в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки, це новий антирекорд.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 241 випадок;

Волинська область — 100 випадків;

Дніпропетровська область — 74 випадки;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська область — 110 випадків;

Запорізька область — 99 випадків;

Івано-Франківська область — 356 випадків;

Кіровоградська область — 192 випадки;

м. Київ — 612 випадків;

Київська область — 230 випадків;

Львівська область — 152 випадки;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 14 випадків;

Одеська область — 70 випадків;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 77 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 25 випадків;

Херсонська область — 41 випадок;

Хмельницька область — 34 випадки;

Чернівецька область — 589 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.