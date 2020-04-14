Спійманий на допінгу український спортсмен повністю визнав вину і не буде подавати апеляції

Сапунов планує залишитися в спорті

Джерело - Главком.

Один із найкращих в українській історії тріатлоністів Данило Сапунов не буде оскаржувати рішення Ironman і прийме всі його наслідки.

Про це заявив сам тріатлоніст.

"Впродовж кар’єри в тріатлоні я здав близько ста проб. Усі негативні. В жовтні 2019-го тестування дійсно показало позитивний результат. Безумовно, практика стимулюючих препаратів широко розповсюджена у професійному спорті і це не знімає з мене відповідальності. Я зробив помилку, не виправдав довіри власних уболівальників і поставив під удар свою репутацію. Можливо, для когось це стане прикладом, як робити не варто. Я не буду оскаржувати рішення Ironman і прийму всі його наслідки. Я віддав цьому спортові усе своє життя. Перші змагання в 16 років, сотні стартів, три Олімпіади, понад 15 стартів на дистанції Ironman. Я не йду зі спорту. Увагу і ресурси найближчим часом планую спрямувати на розвиток любительського спорту в Україні та інших країнах. Своїм суперникам у професійному тріатлоні бажаю лише нових перемог", - зазначив Сапунов.

Позитивною виявилася допінг-проба 38-річного спортсмена на Ironman Hawaii-2019 торік у жовтні.