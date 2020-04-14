Надали кошти, щоб були виключно олімпійські та паралімпійські види спорту, їх має вистачити.

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Нам на сьогодні надали кошти, щоб були виключно олімпійські та паралімпійські види спорту. На всі ці види надані гроші. Календарем всі спортсмени та тренери будуть забезпечені. Потім ми будемо переглядати бюджет, і нам додадуть грошей, щоб до кінця року нам вистачило для підготовки спортсменів до змагань.

Нам надали кошти на зарплати тренерів і спортсменів, на закупівлю інвентарю та екіпіровки спортсменам. На сьогодні ми бачимо, що ми будемо забезпечені всім, що нам необхідно, після закінчення карантину, - сказав Гутцайт.