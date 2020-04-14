Коронавірус: Ситуація на 12 квітня в Україні і світі

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 14 квітня 2020 у світі інфіковано 1 921 370 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу

З них померло 119 772, вилікувалися - 457 802 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

582 438 США

170 942 Іспанія

159 586 Італія

137 070 Франція

130 633 Німеччина

89 587 Велика Британія

83 983 Китай

Станом на 9:00 вівторка, 14 квітня, в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків інфікування.

Для порівняння, днем раніше повідомлялося про рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом — 325.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;

Волинська область — 80 випадків;

Дніпропетровська область — 71 випадок;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 112 випадків;

Закарпатська область — 99 випадків;

Запорізька область — 89 випадків;

Івано-Франківська область — 332 випадки;

Кіровоградська область — 144 випадки;

м. Київ — 551 випадок;

Київська область — 224 випадки;

Львівська область — 136 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 26 випадків;

Рівненська область — 134 випадки;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 280 випадків;

Харківська область — 14 випадків;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 546 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.