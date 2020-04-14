Коронавірус: Ситуація на 12 квітня в Україні і світі

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 14 квітня 2020 у світі інфіковано 1 921 370 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу
З них померло 119 772, вилікувалися - 457 802 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
582 438 США
170 942 Іспанія
159 586 Італія
137 070 Франція
130 633 Німеччина
89 587 Велика Британія
83 983 Китай
Станом на 9:00 вівторка, 14 квітня, в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків інфікування.
Для порівняння, днем раніше повідомлялося про рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом — 325.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.