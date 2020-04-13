В 1+1 media підтвердили коронавірус в одного зі спортивних журналістів

Наразі стан журналіста задовільний

1+1 media підтвердила наявність коронавірусної хвороби COVID-19 в одного із журналістів спортивної редакції.

Про це йдеться в заяві media.1plus1.ua.

Наразі стан журналіста оцінюється як задовільний.

Встановлено, що з 21 березня співробітник не відвідував редакцію по вулиці Куренівська. А весь спортивний департамент пішов у відпустку на період карантину після виходу останнього прямого ефіру ПроФутбол 22 березня.

Раніше повідомлялося, що український спортивний журналіст захворів на коронавірус.