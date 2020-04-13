Джерело - Чемпіон.
Чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Сімона Байлз взяла участь в челленджі з умовою виконати якусь дію, стоять на руках.
23-річна американка стала на руки і стягнула спортивні штани.
При цьому Байлз не використала нічого в якості опори і переміщалася по кімнаті, балансуючи на руках.
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Нагадаємо, раніше Гутцайт зізнався, що відмовився від російського бізнесу ще в 2014 році та запевнив, що бюджетні кошті, які забрали в спорту через коронавірус повернуть в повному об'ємі.