 Російський промоутер порадив президенту UFC не будувати інтриг навколо Хабіба | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Журналіст захворів на коронавірус
Сьогодні 12:38 1258
Гельзін: Що Грімм зробив для українського футболу за 20 тисяч євро на місяць?
Сьогодні 11:51 639
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 11:06 3907
Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ
Сьогодні 08:24 1385
Гутцайт зізнався, що готовий призначати олігархів президентами федерацій
Вчора 22:10 966 2
Гол Мілевського приніс вольову перемогу Динамо у 4 турі чемпіонату Білорусі
Вчора 20:53 2029
Тренер збірної України заразився коронавірусом
Вчора 16:08 4009
Помер легендарний гонщик Формули-1
Вчора 14:16 3079 1
Українського тріатлоніста дискваліфікували на 4 роки
Вчора 09:48 1004
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Вчора 08:20 3059 1
Блоги
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином Андрій Твердохліб
Вчора 10:30 7692
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 09:20 559
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком Андрій Твердохліб
Вчора 08:20 3056 1
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин Андрій Твердохліб
11.04.2020 20:02 3459 1
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:43 2609
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:03 6090
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
11.04.2020 12:37 679
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
11.04.2020 11:14 3949 2
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
10.04.2020 20:33 1799
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця Valeriy Ruchka
10.04.2020 18:04 742
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза Андрій Твердохліб
10.04.2020 17:45 4003
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
У мережі закликали позбавити громадянства Усика Valeriy Ruchka
10.04.2020 16:14 7913 22
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині Valeriy Ruchka
10.04.2020 13:20 714
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі Андрій Твердохліб
10.04.2020 13:15 4590
Про здачу матчів, алкоголь та скільки заробляють тенісисти - Сергій Стаховський
Про здачу матчів, алкоголь та скільки заробляють тенісисти - Сергій Стаховський Valeriy Ruchka
10.04.2020 12:40 445 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:13 Футбол Михайленко відзначив роботу італійського тренера Дніпро-1 244
15:54 ММА Промоутер Хрюнов порадив президенту UFC не будувати інтриг навколо Хабіба 321
15:40 Блог Стадіон, так стадіон. Рік після виборів: що казали про політику спортсмени 149
15:40 Баскетбол Чемпіонат Іспанії планують завершити на віддалених островах 548
15:32 Футбол У Чорноморця борги по зарплаті і фінансові проблеми 498
15:25 Футбол Маліновський: Керівництво Аталанти боялося, що я можу сказати щось зайве 705
15:10 Футбол Півзахисник Динамо назвав трійку найкращих стадіонів України 732
14:55 Футбол Грімм - про заборгованість по зарплаті: Була невелика затримка 559
14:40 Євро-2020 Маліновський: Збірній України може піти на користь перенесення Євро-2020 587
14:25 Футбол 19 квітня у країні СНД відновиться футбольний чемпіонат 629
14:10 Футбол Смалійчук закликав Палкіна висунути його кандидатуру на посаду президента УПЛ 893
13:54 Футбол Стала відома дата відновлення чемпіонату України 1071
13:40 Футбол Хавбек Барселони: Я не мішок картоплі, сам вирішу своє майбутнє 889
13:25 Футбол Срна: Ярмоленко готовий оплатити мою вечерю 1299
13:09 Бокс Лопес: Бачив, як Ломаченко ставився до інших людей, і думав: Я особисто пошлю на х*р цього хлопця 332
12:57 Блог Рік тому Ломаченко нокаутував Кроллу 586
12:55 Футбол Палкін пояснив, чому Грімм не виконав свої обіцянки на посаді президента УПЛ 954
12:38 Футбол Журналіст захворів на коронавірус 1258
12:25 Баскетбол Гравець Барселони розчарувався в українській владі 1504
12:09 Футбол Грозний назвав фатальну помилку в українському футболі 1558 1
11:51 Футбол Гельзін: Що Грімм зробив для українського футболу за 20 тисяч євро на місяць? 639
11:33 Футбол Реал прийняв остаточне рішення щодо Луніна 2757
11:24 Блог Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона 685
11:15 Футбол Грімм назвав найбільшу свою проблему в Україні 1367
11:06 Футбол Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 3907

Промоутер Хрюнов порадив президенту UFC не будувати інтриг навколо Хабіба

Сьогодні 15:54 321 0
Хрюнов - про поведінку Вайта
Промоутер Хрюнов порадив президенту UFC не будувати інтриг навколо Хабіба
#Хрюнов

Джерело - Р-Спорт.

Російський промоутер Володимир Хрюнов підтримав чинного чемпіона UFC у легкій ваговій категорії Хабіба Нурмагомедова, якого раніше звинувачували у зриві бою з Тоні Фергюсоном.

Про це заявив промоутер.

"Я раджу Вайту поважніше ставитися до безумовного лідера свого промоушену Хабіб Нурмагомедова і не будувати інтриг навколо абсолютно правильно прийнятих ним рішень", - сказав Хрюнов.

Спочатку головним боєм турніру UFC 249 повинен був стати поєдинок Нурмагомедова і Фергюсона. Хабіб втратив можливість вилетіти з Росії через карантину, введення якого було обумовлено загрозою поширення коронавірусної інфекції, і його замінили на Джастіна Гетжі. Багато дорікали росіянина, що він не скористався всіма доступними можливостями. 9 квітня президент UFC Дена Вайт оголосив, що бій Фергюсона і Гетжі через коронавірус також не можна провести.

Коментарі ()