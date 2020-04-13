Хрюнов - про поведінку Вайта

Російський промоутер Володимир Хрюнов підтримав чинного чемпіона UFC у легкій ваговій категорії Хабіба Нурмагомедова, якого раніше звинувачували у зриві бою з Тоні Фергюсоном.

Про це заявив промоутер.

"Я раджу Вайту поважніше ставитися до безумовного лідера свого промоушену Хабіб Нурмагомедова і не будувати інтриг навколо абсолютно правильно прийнятих ним рішень", - сказав Хрюнов.

Спочатку головним боєм турніру UFC 249 повинен був стати поєдинок Нурмагомедова і Фергюсона. Хабіб втратив можливість вилетіти з Росії через карантину, введення якого було обумовлено загрозою поширення коронавірусної інфекції, і його замінили на Джастіна Гетжі. Багато дорікали росіянина, що він не скористався всіма доступними можливостями. 9 квітня президент UFC Дена Вайт оголосив, що бій Фергюсона і Гетжі через коронавірус також не можна провести.