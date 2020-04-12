Джерело - xsport.ua.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт готовий призначати на посади керівників федерацій людей не пов'язаних зі світом спорту, але що володіють великими рахунками в банках.
Про це заявив сам Гутцайт.
"Якщо до мене звернеться чоловік з великими грошима і скаже, що буде виділяти мільйон доларів щорічно для будь-якого спорту, але хоче стати президентом федерації - я радістю піду на цей крок.
Для того, щоб ця людина повернула багато тренерів в країну, щоб ця людина почала платити тренерам достатню кількість грошей. Якщо він буде підтримувати спортсменів, і вони будуть отримувати гідну зарплату - чому ні?
Тому я нічого поганого в цьому не бачу. Це буде хорошою новиною, коли олігархи почнуть ставати президентами федерацій. Я впевнений, що федерації почнуть розвиватися", - зазначив Гутцайт.
Нагадаємо, раніше Гутцайт зізнався, що відмовився від російського бізнесу ще в 2014 році та запевнив, що бюджетні кошті, які забрали в спорту через коронавірус повернуть в повному об'ємі.