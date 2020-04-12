Міністр молоді та спорту України аргументував свою позицію

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт готовий призначати на посади керівників федерацій людей не пов'язаних зі світом спорту, але що володіють великими рахунками в банках.

Про це заявив сам Гутцайт.

"Якщо до мене звернеться чоловік з великими грошима і скаже, що буде виділяти мільйон доларів щорічно для будь-якого спорту, але хоче стати президентом федерації - я радістю піду на цей крок. Для того, щоб ця людина повернула багато тренерів в країну, щоб ця людина почала платити тренерам достатню кількість грошей. Якщо він буде підтримувати спортсменів, і вони будуть отримувати гідну зарплату - чому ні? Тому я нічого поганого в цьому не бачу. Це буде хорошою новиною, коли олігархи почнуть ставати президентами федерацій. Я впевнений, що федерації почнуть розвиватися", - зазначив Гутцайт.

Нагадаємо, раніше Гутцайт зізнався, що відмовився від російського бізнесу ще в 2014 році та запевнив, що бюджетні кошті, які забрали в спорту через коронавірус повернуть в повному об'ємі.